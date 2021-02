L'UBB jouera son huitième de finale de Champions Cup à domicile

Bonne nouvelle pour l'Union Bordeaux-Bègles en Champions Cup. Les hommes de Christophe Urios joueront leur premier huitième de finale de leur histoire sur leur pelouse, à Chaban-Delmas. Un avantage officialisé par l'EPCR (European Professional Club Rugby), l'organisateur des Coupes d'Europe, aux clubs qui avaient gagné leurs deux matchs de poule avant que la compétition ne soit suspendue à cause "d'un trop grand risque sanitaire". Pour rappel, l'UBB avait battu, coup sur coup, Northampton (16-12) puis Newport (47-8) en décembre dernier. Le tirage au sort au lieu le 9 mars prochain et les huitièmes de finale se joueront début avril (2, 3 ou 4). Comme le règlement de la compétition interdit des matchs entre clubs d'une même ligue, l'UBB pourrait affronter :

Exeter Chiefs (ANG)

Bristol (ANG)

Gloucester (ANG)

Sale Sharks (ANG)

Scarlets (GAL)

Edimbourg (ECO)

Sept clubs français qualifiés

Pour rappel, les huit clubs les mieux classés dans chacune des deux poules, au moment de la suspension de la compétition, sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Le Top 14 comptera donc sept représentants sur huit engagés au départ dans la plus prestigieuse coupe continentale : le Racing 92, Bordeaux-Bègles, Lyon, le Stade toulousain, La Rochelle, Clermont et Toulon. Seul Montpellier a échoué et sera reversé en Challenge européen, second échelon continental. Outre le Racing 92 et Bordeaux-Bègles, les Anglais des Wasps ainsi que les provinces irlandaises du Leinster et du Munster joueront également leur prochain match européen sur leurs terres. Les clubs qui ne seront pas tirés aux sort pour affronter l'une des ces cinq équipes "se verront attribuer un adversaire et découvriront s'ils joueront à domicile ou à l'extérieur au cours du tirage au sort", a précisé l'EPCR. Ensuite, les quarts de finale se joueront le 9, 10 et 11 avril et les demi-finales le 30 avril, 1er ou 2 mai. Les finales se dérouleront à Marseille : le 21 mai pour le Challenge européen, le 22 mai pour la Coupe d'Europe.