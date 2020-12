L'UBB prépare le retour de ses supporters

Alors que la date du 15 décembre a été évoquée pour un possible retour du public dans les stades, le club travaille pour anticiper les modalités d'accueil afin de pouvoir être le plus réactif possible.

L'Union Bordeaux-Bègles débutera sa campagne de Champions Cup ce vendredi à Northampton dans un stade de Franklin's Gardens autorisé à accueillir 2000 personnes.

Le weekend suivant, l'UBB recevra les Dragons de Newport, match qui pourrait enfin voir le retour d'une partie de ses supporters.

Une jauge à 8000 ?

C’est en tous cas la proposition de la ministre des sports Roxana Maracineanu. Autoriser le retour du public à partir du 15 décembre. « Sujet en cours de discussion » a reconnu le premier ministre Jean Castex le 2 décembre au micro de BFM TV.

La ministre lui a proposé un accueil au prorata de la capacité des enceintes et avancé le chiffre de 25%. Contrairement à la période « post premier confinement » où la jauge avait été fixée à 1000 ou 5000 personnes par les préfectures suivant les endroits et le degré de circulation du virus.

Maxime Lucu en action devant des tribunes quasi-désertes. © Radio France - Justine Hamon

La capacité du stade étant de 33000 places, le club pourrait accueillir 8000 spectateurs. Il réserverait 5000 sièges aux abonnés et aux partenaires. Et ouvrirait la billetterie en ligne pour les 3000 restants. Avec des modalités à définir et sans doute un nombre de billets limité par commande. Les heureux élus seraient alors répartis dans les quatre tribunes du stade pour respecter au mieux la distanciation.

Au club, on travaille sur l’organisation, notamment sur la gestion des flux, pour anticiper et être réactif une fois reçu le feu vert. Car il faudra faire vite pour prévenir partenaires et supporters et communiquer sur les modalités d’accueil.

Pour rappel, 5000 personnes avaient assisté au match face à Brive le 12 septembre et seulement 1000 le weekend suivant lors du quart de finale de Challenge Cup contre Edimbourg puisque la Gironde était passée entre temps en "zone rouge". L'Union a disputé ses trois derniers matchs de Top 14 à huis clos.