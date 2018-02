Bordeaux, France

"Une petite prière, un cierge à Lourdes et c'est gagné !" Avec humour, l'arrière Nans Ducuing résume la mentalité des joueurs de l'UBB avant le choc contre Montpellier. Mais au-delà des apparences, l'arrière du club est confiant. "On y va avec l'esprit conquérant, on sait que c'est le leader, mais on se doit d'aller faire un gros match là bas !". "Et pourquoi pas aller créer la surprise" explique le joueur.

D'abord se relever

Car pour l'UBB, l'enjeu est double. Il faut dans un premier temps se relancer après la déconvenue à domicile contre Castres le week-end dernier. Au terme d'un match poussif, les Bordelais se sont inclinés (6-7). Une défaite très symbolique : depuis le début de la saison, l'UBB n'avait pas perdu à domicile. "Rester invaincu à la maison, c'était primordial, on a eu un petit coup d'arrêt là, inutile de se le cacher" explique le pilier Marc Clerc. "Il reste neuf matchs, à nous de ne pas se laisser distancer" poursuit-il.

Marc Clerc : "On a eu un petit coup d'arrêt, il ne faut pas se le cacher" Copier

Le MHR, leader du Top 14 et toujours invaincu sur sa pelouse de l'Altrad Stadium. © Radio France - Justine Hamon

Huit victoires dont sept bonifiées pour le MHR à la maison

L'Union aura-t-elle assez d'orgueil pour aller faire un résultat chez un MHR qui est, avec La Rochelle, le seul club invaincu à domicile ? Au delà de la réalité d'un classement où l'UBB, 9ème, part sans doute de trop loin, le staff espère surtout ne pas voir le groupe terminer la saison en roue libre. "On peut remonter au classement, mais ça passe obligatoirement par des matchs gagnés à l'extérieur" veut croire Jérémy Davidson, le coach des avants du club. En sachant que l'Union n'a grapillé que six points hors de ses bases depuis le début de saison.

"On va avoir besoin de fraîcheur pour ce match". "Montpellier, c'est une armada". prévient Jérémy Davidson. Une armada que les Girondins avaient pourtant largement battue lors du match aller en septembre (47-17). Vern Cotter et ses joueurs pourraient avoir envie de mettre les choses au point.

Les compos

Montpellier : Immelman - Ngandebe, Dumoulin, Serfontein, Nadolo - (o) Cruden (m) Pienaar - Bardy, Picamoles, Ouedraogo - Hoeata, Van Rensburg - J. Duplessis, Ruffenach, Fichten.

Remplaçants : Geli, Nariashvili, Willemse, Devergie, Sanga, Steyn, Tomane, Guillamon.

UBB : Ducuing - Fuatai, Rey, Naqalevu, Fidow - (o) Hickey (m) Frisby - Goujon, Houston, Roumat - Aliouat, Marais - Clerc, Dufour, Ravai.

Remplaçants : Lamothe, Taofifenua, Cazeaux, Diaby, Doubrere, Uberti, Volavola, Cobilas.

Montpellier - UBB, c'est à vivre dès 14h30 ce samedi sur France Bleu Gironde et francebleu.fr

Le programme de la 18ème journée

Le classement du Top 14