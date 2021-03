L'Union Bordeaux-Bègles meilleur centre de formation du Top 14

UBB-Toulouse-Agen. Ce ne sera pas le trio de tête au classement du Top 14 en fin de saison, mais c'est bien le podium des centres de formation de l'élite du rugby français. Ce classement, établi tous les ans par la Ligue nationale de rugby (LNR) a désigné l'UBB comme meilleur centre de formation de l'élite française, pour la saison 2019/2020.

L'Union Bordeaux-Bègles trône en tête pour la première fois, après avoir été sur le podium lors des saisons précédentes (2e la saison dernière, 3e il y a deux ans). Un classement qui témoigne d'une réelle progression, puisque l'UBB était encore 14e et dernière selon les chiffres de la saison 2012/2013.

Ce classement se base sur plusieurs critères : le sportif compte pour 50% de la note, le critère principal étant le temps de jeu. Or l'UBB a réservé beaucoup de minutes la saison dernière à ses joueurs formés au club comme Thierry Paiva, Cyril Cazeaux, Marco Tauleigne, Cameron Woki, Jules Gimbert, Matthieu Jalibert ou Geoffrey Cros. Sur le plan sportif, sont aussi pris en compte le nombre de premiers contrats professionnels, et les sélections internationales. En plus du sportif, la partie scolaire est aussi évaluée, avec notamment les diplômes obtenus par les jeunes et le niveau des formations suivies.