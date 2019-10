L'US Avignon Le Pontet Rugby rend un dernier hommage à son vice-président Gilbert Mathieu

Avignon, France

Le coup est dur pour l'US Avignon Le Pontet Rugby dont le vice-président est décédé dimanche dernier à 77 ans. Il en était -et depuis longtemps- une cheville ouvrière indispensable. Très présent et toujours disponible, il s'était particulièrement investi dans le recrutement et la formation des jeunes. Ils étaient donc naturellement nombreux à lui rendre un dernier hommage ce jeudi après midi devant l'église Saint-Pierre d'Avignon.

Les jeunes du club, en maillot et avec ballons, ont accueilli par une haie d'honneur le cercueil de Gilbert Mathieu. Dans la foule aux côtés de la famille, des joueurs, des éducateurs, des entraîneurs ainsi que des élus venus saluer la mémoire d'un serviteur du rugby.