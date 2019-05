L'US Dax condamnée à l'exploit à Rouen

Dax, France

Les Dacquois condamnés à l'exploit. Ce samedi a lieu le quart de finale retour des phases finales de fédérale 1 pour la remontée en ProD2. Le match est à Rouen. Rouen qui a remporté le match aller la semaine dernière à Maurice Boyau : 9 à 13. Alors, pour continuer l'aventure et éliminer l'ogre normand, l'US Dax va devoir s'imposer là haut et s'imposer avec 4 points de plus que son adversaire.

Rouen invaincu sur son terrain

Aller gagner à Rouen, personne ne l'a fait cette saison. Rouen est l'un des deux favoris à la montée en ProD2. Sur le papier, cela semble être mission impossible. Rouen a passé 33 points aux Dacquois lors de la phase régulière. Les Normands rarement accrochés, Cognac avait presque réussi, mais jamais les Roueannais n'ont été battus sur leur pelouse. "On est réaliste, on sait que ça va être compliqué, mais tout est faisable, 4 points c'est atteignable. Si on peut envoyer du jeu et s'amuser, ça fait rêver", explique le jeune demi de mêlée de Dax, Silvère Reteau.

Essayer de les faire douter

Comment passer du rêve à la réalité ? En faisant, sans aucun doute, un match parfait, c'est en tout cas comme ça que le voit Frédéric Tauzin, l’entraîneur des rouges et blancs : "C'est faire les choses encore mieux. on va rien inventer ce week-end, on va y aller déterminé, en essayant de les faire douter, en les tenant au score et pourquoi pas avoir une balle de match sur la fin."

On imagine déjà le scénario : dernière minute, Rouen mène d'un point, là interception des Dacquois, essai transformé, Dax passe devant direction demi finale ! On l'a dit l’important c'est d'y croire

Alors, exploit inatteignable ou possible ? C'est possible pour Olivier August, 3e ligne de l'US Dax : "Il y a un match retour, c'est fait pour ça. Maintenant, il n'y a que 4 points, on va aller là bas et jouer notre jeu pour accrocher une place en demi finale. Le faire, ce sera un exploit. On a un jeu aéré, fait de mouvements et d'évitations. Et s'il faut mourir comme ça, on mourra comme ça, mais on changera pas grand chose."