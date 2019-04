L'US Dax est éligible à la montée en Pro D2 selon la Fédération Française de rugby

Dax, France

La Fédération Française de rugby (FFR) a dévoilé le nom des clubs de Fédérale 1 qui sont éligibles pour la montée en Pro D2 au vue de leur cahier des charges ( structures, finances et centre de formation notamment) . Parmi les participants aux phases finales de Fédérale 1, il y Rouen, Albi, Valence-Romans et l'US Dax. Une nouvelle qui était attendue par les dirigeants dacquois et son président Gilbert Ponteins : " On avait formulé le vœu en tout début d'année à la Fédération de remonter en Pro D2, aujourd'hui oui, on est élu pour éventuellement monter mais maintenant il faut gagner le quart-de-finale et la demi-finale."

Il reste le passage devant la DNACG, le gendarme financier du rugby

D'ailleurs, L'US Dax joue contre Rouen, au Stade Maurice Boyau samedi à 19h pour le quart de finale. Mais Gilbert Ponteins sait que même si la Fédération a validé le projet dacquois, il faut encore passer la DNACG, le gendarme financier du rugby : " Il nous reste encore le point financier à faire, comme tous les ans, la DNACG va faire son passage dans tous les clubs pour savoir si on peut monter en Pro D2." Le gendarme financier du rugby doit s'occuper du dossier dacquois à la mi-mai selon le président.

Les quatre clubs qui ne monteront pas en Pro D2 même si ils y arrivent sportivement sont Blagnac, Saint-Jean-de-Luz et Dijon