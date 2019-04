L'US Dax n'a pas le choix et doit gagner

Dax, France

L'US Dax a son destin entre ses pieds. En déplacement à Suresnes, les dacquois n'ont pas le choix, ils doivent s'imposer pour être certain de terminer 2 ème du classement et participer aux phases finales de fédérale 1 pour une "possible" montée en Pro D2. Derrière eux, l''Union Cognac Saint-Jean d'Angely, troisième est en embuscade et espère un faux pas dacquois pour passer devant. Les charentais, eux, se déplacent à Saint-Médard en Jalles où on les imagine facilement prendre 5 points avec le bonus offensif.

Une équipe qui manque d'expérience pour ce rendez vous ?

Un match couperet qui peut faire peur pour certains jeunes joueurs. Heureusement, l'effectif compte des joueurs d'expériences comme le demi d'ouverture Felipe Berchesi ou le deuxième ligne Nemia Soqeta. Le coach des avants, Manu Maignien semble confiant : " C'est un match excitant qui sert de levier pour la suite. C'est un huitième de finale en quelque sorte. On a eu deux semaines pour préparer ce match afin d'être dans les meilleures conditions pour Suresnes"

Le match Suresnes/ Us Dax c'est ce dimanche après-midi à 15 heures.Au match aller, les dacquois s'étaient imposés 31-20 au Stade Maurice Boyau.