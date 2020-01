L'US Dax passe Saint-Jean-de-Luz au rouleau compresseur et peut y croire

Dax, France

Objectif rempli et avec la manière pour l'US Dax. Ce vendredi soir, en match décalé de la 15e journée de Fédérale 1, l'US Dax recevait Saint-Jean-de-Luz. Pour continuer à croire en la qualification, les Dacquois, troisième, devaient l'emporter face aux Luziens second. C'est chose faite et avec le bonus offensif. Les Dacquois se sont imposés 28 à 3.

Une mêlée Dacquoise impériale

Les Luziens n'auront finalement réellement existé que 3 ou 4 minutes dans ce match. En tout cas seulement par intermittence. D'ailleurs, ce sont eux qui ont ouvert le score au tableau d'affichage sur pénalité, à la 3e minute. Ensuite, plus rien ou presque. Ensuite, les Dacquois ont mis la main sur le match et n'ont quasiment jamais lâché l'emprise. Grâce, notamment, à un paquet d'avant qui a mis les Basques au supplice en mêlée. Grâce à un alignement en touche qui a volé de nombreux ballons aux luziens. "Un super match et beaucoup d'intensité", se satisfaisait l'ailier thermaliste Julien Dechavanne à la fin de la rencontre. " Je pense qu'on a mis tous les ingrédients pour étouffer ce match. Un gros gros match de nos avants. Sur la mêlée, sur les contres en touche, ils nous ont régalé. Donc chapeau à eux." Dans cette rencontre, l'US Dax a marqué trois essais. Tous sur des initiatives des avants. Le premier du troisième ligne Brice Ferrer, le second sur un essai de pénalité après une énième mêlée enfoncée et le troisième sur une poussée collective.

Réaction de l'ailier dacquois Julien Dechavanne à la fin de la rencontre. Copier

S'il est un peu dur de dire que les Luziens n'ont pas existé, car ils ont parfois tenté d'envoyer du jeu, il faut surtout féliciter la défense rouge et blanche qui a su poser les barbelés quand les basques tentaient de réagir. Il s'en est parfois fallu de peu, mais à chaque fois, les Dacquois ne rechignaient pas à courir après les causes perdues. A s'envoyer en défense, pour sauver leur point de bonus offensif. "On a été très solidaire, notamment en défense", expliquait, tout sourire, l'entraîneur thermaliste Fred Tauzin.

très content et très fier des garçons." Fred Tauzin

Il y a de quoi être satisfait avec cette victoire bonifiée. Dax revient ainsi à seulement deux points de la deuxième place, occupée par les Luziens. De quoi continuer à rêver des phases finales, à sept matchs du terme de la saison régulière. "On se remet un peu dans la course, on y croit et on va tout faire pour", a réagi Mathieu Bidau, le seconde ligne de l'US Dax, l'un des artisans de la prestation XXL du paquet d'avant dacquois. "L'objectif, c'était quatre ou cinq points. Objectif atteint. On s'était mis un objectif en mêlée de ne pas avoir une seule pénalité contre nous, donc objectif atteint. Là ce soir, c'est super".

Jusqu'à présent, aucune équipe de cette poule 4 de Fédérale Une n'avait infligé une telle défaite aux Luziens. Reste désormais à confirmer et continuer ce sprint final en allant chercher des points lors du prochain match, dans 15 jours, chez la lanterne rouge Bergerac.