L'US Dax reprendra le championnat le 10 janvier contre Bourgoin-Jallieu

L'US Dax sait depuis ce jeudi comment va se dérouler le retour à la compétition. Après une dernière réunion entre président de club de la division Nationale et la Fédération Française de Rugby ce jeudi, il a été convenu que les joueurs dacquois reprendront le championnat le 10 janvier prochain. Le calendrier est chamboulé et les règles d'accession également mais au moins le club est fixé et peut lancer sa préparation.

Poule unique et match annulés

Il a été acté le maintien de la poule unique et les points acquis lors des six premières journées sont conservés. Seules les rencontres reportées avant la mise sur pause du championnat devront être rejouées. A savoir les déplacements à Narbonne et à Chambéry pour l'US Dax.

Tous les matchs qui devaient se jouer durant l'arrêt du championnat sont définitivement annulés. A l'exception de la réception de Bourgoin-Jallieu qui se tiendra donc le 10 janvier prochain au stade Maurice Boyau. Ce qui veut dire que les déplacements à Nice, à Bourg-en-Bresse et à Aubenas ne seront pas joués. Tout comme les réceptions de Massy, de Cognac et de Suresnes.

"Chaque club aura joué 20 matchs, 10 à domicile et 10 à l'extérieur", détaille le président de l'US Dax, Benoit August. "Alors forcément, il n'y aura pas eu les doubles confrontations pour tout le monde puisque des matchs ont été supprimés".

Dans cette formule, il reste la possibilité de deux dates de replies pour l'US Dax en cas de match de nouveau reporté. Et si des match ne peuvent pas être reportés, s'il n'y a plus de place dans le calendrier, ce sera le système de la péréquation.

Phases finales

Benoit August tenait à conserver des phases finales, il a obtenu gain de cause, mais elles sont modifiées. Il a été décidé que seuls les 4 premiers du classement (contre 6 à l'origine) seront qualifiés pour les phases finales. Deux demies finales se joueront sur les terrains des deux mieux classés. Les vainqueurs de ces deux demies finales montent en PRO D2 et se disputeront, le 6 juin, le premier titre de Nationale.

"Je trouve que la compétition garde un attrait certains, moins faussée que prévu. on va s'accrocher à cet espoir de jouer les phases finale et se rapprocher des quatre premières places", conclu Benoit August.