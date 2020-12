L'US Dax retrouve le stade Maurice Boyau pour un match amical contre Tarbes

L’US Dax va retrouver la saveur d’un jour de match ce samedi après plus de deux mois sans jouer. Le dernier match des Thermalistes, c’était le 17 octobre dernier contre Tarbes. Et c’est contre Tarbes que Dax reprend ce samedi pour un match amical dans un stade Maurice Boyau à huis clos.

La dernière fois que l'US Dax a joué un match de rugby, c'était le 17 octobre dernier. Une courte victoire à Maurice Boyau (23-21) contre Tarbes. Et c'est contre Tarbes encore que L’US Dax va retrouver la saveur d’un jour de match ce samedi. Un match amical à Maurice Boyau à huis clos. Le coup d'envoi sera donné à 15h. La rencontre sera filmée et retransmise en direct via la page Facebook du club.

"Marre de s'entraîner"

"Il faut retrouver du rythme, retrouver des repères". C’est l’objectif de ce match amical explique l’entraîneur des lignes arrières Arnaud Mignardi. Ce match amical sera le seul avant de retrouver le championnat le weekend du 10 janvier prochain. Pas facile effectivement d’organiser des matchs amicaux dans la période actuelle. Les joueurs ont également une semaine de vacances obligatoires à respecter.

Pour cette rencontre amicale, l’US Dax va s’avancer avec un groupe de 28 joueurs car l’effectif compte plusieurs blessés. Devant notamment avec Mathis Dumain, Faitotoa Asa ou Jérémy Helmbacher. Et puis derrière avec le centre Vincent Hollet.

Pas certains qu’il y ait beaucoup de pénalités tentées dans cette rencontre qui aura le format d’un vrai match. "On va essayer de faire un maximum de lancement de jeu pour retrouver des repères", annonce Arnaud Mignardi. "On sent que _les joueurs ont envie d’en découdre_, ils en ont marre de seulement s’entraîner", poursuit l’entraineur des trois quart.