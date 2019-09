Rugby : l'USA Limoges va pouvoir jouer la montée en Fédérale 1

Limoges, France

L'Usal va enfin pourvoir jouer la montée en Fédérale 1. Si le club de rugby de Limoges se donne deux ans pour accéder à l'étage supérieur, rien ne l’empêche cette année de tenter sa chance. Contrairement à la saison dernière. Une saison réussie sur le plan sportif, mais lors de laquelle le club n'avait pas le droit de jouer la montée. La faute à des comptes pas suffisamment bons en début d'exercice. Cette fois, tout devrait bien se passer à ce niveau là annonce l’entraîneur Thomas Masurel : "On sait qu'on sera dans les clous pour jouer la montée en fin de saison. A partir de là, on repart sur les mêmes bases. On avait construit un groupe l'année dernière pour accéder à la Fédérale 1. Cette année, on a quasiment le même groupe. On a essayé de l’améliorer un peu avec nos moyens. L'idée, c’est de faire le même parcours et d'aller en phase finale. On aimerait finir parmi les 2 premiers pour éviter les barrages et se qualifier directement. l'objectif est de :monter dans les 2 ans mais si les joueurs veulent le faire dès cette année, on sera très content de la faire."

Tous les feux sont au vert - Baptiste Soto

Des joueurs forcement motivés alors que tout a été fait pour éviter les déboires de la saison dernière. selon Baptiste Soto, capitaine et demi de mêlée de l'Usal :"On voit que le travail a été fait en amont. Tous les feux sont au vert. Nous sommes très enthousiastes, très positifs. Tous les joueurs le ressentent. Avec ce groupe jeune, on se sent confiants et forts mais on ne se surestime pas non plus. On sait très bien que la saison dernière, on n'était pas très attendus. Il fallait être forts chez nous ce qu'il faudra refaire cette année. Là, on sait qu'on va être beaucoup plus attendus. Le club a beaucoup plus communiqué. Les clubs savent qu'on joue les 1ères places quoiqu'il arrive. Nous sommes confiants mais méfiants."

L'Usal débute sa saison de Fédérale 2 ce dimanche 15 septembre à Arpajon, avant un 1er derby Limousin à Beaublanc le 22 septembre face à la JA Isle.