Perpignan, France

L'USAP pourrait presque bichonner et protéger au maximum Raphaël Carbou. Il est aujourd'hui le seul talonneur catalan disponible pour jouer jeudi soir contre Biarritz. Seilala Lam est suspendu, le jeune Yann De Fauverge est - lui - contraint d'arrêter sa carrière. Le pilier gauche Quentin Walcker aurait pu faire figure de talonneur remplaçant mais il s'est blessé à Nevers et sa saison est terminée, il a été opéré et les dernières nouvelles sont rassurantes.

A cinq journées de la fin de la phase régulière et avant les phases finales, l'USAP n'a plus la moindre marge de manœuvre à ce poste. Seilala Lam passera en commission de discipline le mercredi 14 mars avant de connaître la durée de sa suspension. L'USAP s'est donc lancée à la recherche d'un joker médical au poste de talonneur. Le directeur sportif Christian Lanta l'a annoncé dans Lundi, c'est rugby sur France Bleu Roussillon.

"On a déjà quelques pistes et il faut aller très vite" Christian Lanta

Christian Lanta : "On sait qu'on est en difficulté au poste de talonneur. En première ligne on a la possibilité de recruter des jokers médicaux de manière illimitée. Effectivement, on ne peut pas finir la saison avec uniquement Raphaël Carbou et Seilala Lam. Même en espoirs, nos jeunes sont blessés. Il nous faut vraiment trouver une solution. C'est trop compliqué de recruter un joker à l'étranger car le temps d'obtenir les visas et le temps qu'il vienne, ce serait trop long. Il nous faut donc trouver une solution dans l'hexagone et donc ça ne peut être que des clubs qui lâchent des joueurs soit parce qu'il n'y a plus d'enjeu, soit parce que le joueur n'est pas utilisé. On a quelques pistes aujourd’hui, qui ne sont pas finalisées. On va essayer d'aller très vite pour avoir un troisième talonneur au club."