L'USAP à Narbonne sans Gert Muller

Un nouveau coup dur pour l'USAP qui sera privée de Gert Muller pendant quelques semaines. C'est un nouveau poste clef qui est touché pour le club catalan.

Le pilier droit Gert Muller ne pourra pas jouer à Narbonne : "ce n'est pas la meilleure des nouvelles", concédait l'entraîneur Patrick Arlettaz. Il pourrait même ne pas rejouer durant ce bloc (un espoir subsiste de le voir encore revenir pour la réception de Grenoble dans un mois). Le joueur de première ligne est touché à l'épaule et sera absent quelques semaines. Voilà un nouveau coup dur pour l'USAP qui est déjà privée d'Alex Brown à ce poste sans que l'on sache avec certitude la date de son retour (probablement décembre).

Pour lé déplacement dans l'Aude, le club catalan comptera sur Yassin Boutemmani et le jeune Nicolas Lemaire pour tenir le côté droit de la mêlée. Après le match à Aurillac, l'USAP déplorait aussi une nouvelle blessure de Sione Piukala au centre (absent pour un mois). En revanche, l'USAP peut compter sur le retour de Jacques-Louis Potgieter à l'ouverture mais aussi enfin les débuts du deuxième ligne Shahn Eru. "on sait de quoi Shahn Eru est capable, je l'ai vu jouer sur des cassettes et à l'entraînement mais maintenant, comme tout le monde, j'attends de voir ce qu'il peut faire en match", explique Patrick Arlettaz.

Le groupe pour Narbonne (match ce dimanche à 14h15)