USAP : Faasalele et Mamea Lemalu ont été cités parmi les partants, mais leurs départs ne sont pas actés

Les supporters de l'USAP ont vécu plein d'émotions à Aimé-Giral ce samedi. Les Catalans ont brillamment battu Toulouse 26 à 21 et s'éloignent de la dernière place.

ⓘ Publicité

A la fin du match, le club a rendu hommage aux joueurs qui quitteront l'USAP en fin de saison. Sans surprise, Tristan Tedder, Siua Halanukonuka, Brad Shields, Pato Fernandez, George Tilsley ont reçu un cadre et les applaudissements d'Aimé-Giral.

Le manager Patrick Arlettaz a aussi pris la parole et le peuple catalan l'a ovationné.

Le capitaine Mathieu Acébès a ensuite pris la parole pour annoncer le départ de Piula Faasalele. Un hommage peut être improvisé puisqu'aucun cadeau n'était prévu pour le deuxième ligne. Le matin du match, sur son compte Instagram, Piula Faasalele avait justement publié des photos et un "adieu".

Mathieu Acébès a ensuite appelé Genesis Mamea Lemalu. Le numéro 8, au club depuis 8 ans, devrait lui aussi quitter l'USAP en fin de saison, ce qui a surpris aussi le public catalan présent au stade.

Quelques minutes plus tard en conférence de presse, le manager Patrick Arlettaz a émis quelques petites réserves sur leurs départs en espérant que les négociations avec ces deux joueurs aboutissent : "on espère toujours, pourquoi pas. On leur a rendu hommage car ils sont en fin de contrat. Quelque chose leur a été proposé", en restant évasif sur le sujet.

Les départs actés ce samedi après le match : Siua Halanukonuka, Mike Tadjer, Ma'afu Fia, Will Witty, Genesis Mamea Lemalu, Piula Faasalalele, Brad Shields, Andrei Mahu, Tristan Tedder, Ange Costella (préparateur physique) et Patrick Arlettz (manager).