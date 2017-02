L'USAP bat Agen 37 à 20, pour Christian Lanta : "Ce match n'est qu'une étape"

L'USAP a battu Agen 37 à 20 sans bonus offensif mais avec la manière. Les Catalans remontent à la septième place du classement à sept points de la qualification. Le directeur sportif Christian Lanta est ravi.

France Bleu Roussillon : On suppose que vous êtes ravi de cette victoire contre Agen...

Christian Lanta : On en avait fait un match référence, au-delà du résultat on voulait que ça valide tous les efforts et l''investissement des joueurs, du staff et du club. Notre premier objectif était de gagner et on y a mis souvent la manière donc on est doublement satisfait. On a su conclure les essais quand on avait l'occasion. On a su dans des moments difficiles faire front face à la puissance agenaise, à leurs joueurs très perforants. Ca demandait un gros effort défensif et on était parfois sur le fil du rasoir entre tous ces efforts défensifs pour ensuite utiliser les ballons et ça on l'a très bien géré sauf en fin de première mi-temps quand on prend cet essai. C'est une satisfaction

FBR : Avec le forfait d'Alex Brown, on pouvait avoir des réserves sur la mêlée, la bonne performance de l'équipe dans ce secteur vous-a-t-elle surpris ?

CL : Le travail de Perry (Freshwater) paye. On ne s'est pas alarmé après le forfait d'Alex Brown. Il y a eu une grande cohésion de tous les joueurs sur les mêlées et je suis content de Gert Muller qui n'avait toujours pas pu montrer son vrai niveau et il a montré aujourd'hui qu'il était un garçon sur qui on pouvait compter désormais.

"Joe Carlisle a été un vrai animateur"

FBR : Vous avez mis beaucoup de rythme, était-ce vraiment ce que vous vouliez aujourd'hui ?

CL : C'est le jeu qu'on essaye de pratiquer, on essaye de faire en sorte de placer notre jeu. Dans nos objectifs, on veut asseoir notre jeu et il y a un vrai travail de fond. On voit bien que les joueurs se trouvent et se repositionnent sur le terrain, qu'il y a toujours une réorganisation. Globalement nos demi-de-mêlées on eu des bons ballons au sol alors qu'Agen est connu pour avoir un bon contest. Le gros point positif aujourd'hui est qu'on a réussi à valider ce qu'on travaille. Aujourd'hui, c'est la victoire des 23 joueurs qui ont joué mais très franchement je félicite aussi les joueurs qui n'étaient pas là car c'est tout un groupe qui travaille la semaine. Ceux qui n'ont pas joué ont fait un super boulot et on sait qu'on aura besoin d'eux jusqu'à la fin de championnat.

FBR : Un commentaire également sur la confirmation de Joe Carlisle à l'ouverture...

CL : D'abord c'est un ouvreur qui a toutes les bases du jeu. Il sait alterner le pied, la main, il peut jouer proche de la ligne, il peut jouer profond. C'est un bon buteur même si aujourd'hui il a manqué deux tentatives. Il a été un vrai animateur et on est ravi. Son arrivée a été précipitée. Dans notre jeu, l'ouvreur a de grosses responsabilités et il assimilé ça très vite.

Joe Carlisle © Maxppp - Michel Clementz

"J'ai aimé la sérénité du vestiaires après le match, il n'y avait pas de joie excessive"

FBR : Vous attendiez une série depuis un moment (Ndlr : trois victoires consécutives), vous l'avez, est-ce que vous vous considérez totalement relancés dans la course à la qualification ?

CL : Oui mais on sait que chaque match est capital pour poursuivre cet objectif. On en profite car cette victoire fait vraiment plaisir mais on sait que ce n'est pas un aboutissement. C'est pour ça que j'ai bien aimé la sérénité dans notre vestiaires après le match, il n'y avait pas de joie excessive car les joueurs connaissent l'objectif, mieux que ça d'ailleurs ce sont eux qui se sont donnés cet objectif. Ils savent très bien que ce n'était qu'une étape aujourd'hui.

FBR : Quel regard portez-vous sur le haut du classement de PRO D2, car c'est vraiment très serré ?

CL : Sincèrement, je ne connais même pas le classement, je ne me préoccupe pas des autres équipes. Je veux que les joueurs soient dans cette optique et je ne veux pas qu'ils se préoccupent de savoir si les autres ont gagné ou perdu. C'est notre parcours qui définira les choses. Bien sûr j'ai bien compris que Vannes avait battu Oyonnax et je ne suis pas surpris d'ailleurs. Vannes sera un match très difficile car c'est une équipe bien plus performante que quand on y est allé au mois de septembre.

FBR : Vous aussi, vous êtes un peu plus performants que quand vous êtes allés à vannes...

CL : (sourires) Oui, oui, heureusement !

En bref

Pukala et Carlisle hommes du match - France Bleu Roussillon et l'Indépendant ont désigné le centre Sione Piukala homme du match. le centre a marqué un essai et a une nouvelle fois été très à son avantage sur cette rencontre. Les auditeurs et consultants de France Bleu ont désigné l'ouvreur Joe Carlisle juste devant Sione Piukala. Julien Farnoux, Alan Brazo, Karl Chateau, Gert Muller, jean-Philippe Genevois et Enzo Forletta ont également été cités.

Lundi c'est rugby - Pour revenir sur cette rencontre, l'arrière Julien Farnoux et le troisième ligne Karl Chateau seront nos invités ce lundi de 18 heures à 19 heures sur France Bleu Roussillon.