L'USAP connaît (enfin) ses adversaires européens

Après du suspense et des incertitudes, les poules de la Challenge cup ont été dévoilées. L'USAP devra affronter les Gallois de Newport, les Italiens de Trévise, les Anglais de Gloucester et Lyon.

Il n'y aura pas de matchs aller-retour, chaque équipe s'affrontera une seule fois. L'USAP recevra Newport et Lyon et se déplacera à Gloucester et Trévise.

La compétition débutera le 10 décembre et s'achèvera le 27 mai 2022 par une finale à Marseille.

La Challenge cup est très loin d'être l'objectif prioritaire pour le club catalan mais comme le rappelait sur France Bleu Roussillon l'entraîneur Patrick Arlettaz, elle est essentielle et permet d'offrir du temps de jeu à des joueurs mais aussi d'en révéler.

Les adversaires de l'USAP pour cette édition ne sont pas méconnus notamment Trévise qui rappellera de beaux duels il y a plus de 10 ans en HCup. Gloucester a aussi été un adversaire de l'USAP dans la grande coupe d'Europe en 2013/2014. L'USAP avait aussi joué contre Newport en challenge européen en 2011/2012.

Calendrier de l'USAP

Week-end du 10/ 12 : USAP - Newport

Week-end du 17/12 : pas de match pour USAP

Week-end du 14/01 : USAP - Lyon

Week-end du 21/01 : Gloucester - USAP

Week-end du 08/04 : Trévise - USAP

