L'USAP connaît désormais ses futurs adversaires européens. Irlande, France et Angleterre au programme.

Perpignan, France

L'USAP connaît ses adversaires en Challenge européen. Quatre ans après sa dernière participation, l'USAP retrouve donc le niveau européen grâce à son accession au top 14. L'USAP évoluera en poule 3 et ses adversaires seront : Bordeaux-Bègles, Sale et Connacht. Le club catalan affrontera donc quatre fois la saison prochaine Bordeaux-Bègles. L'USAP, retrouvera les Anglais de Sale et les Irlandais du Connacht.