L'USAP débutera sa saison à domicile contre Béziers

Perpignan, France

Vous prendrez bien un derby pour commencer ? La Ligne Nationale de Rugby vient de publier le calendrier de ProD2 pour la saison 2019-2020. L'USAP va débuter avec une belle affiche : la réception de Béziers à Aimé Giral. Le match se jouera sera soit le jeudi 22 août, soit le vendredi 23, soit le dimanche 25.

Les Sang et Or enchaîneront ensuite par un déplacement sur la pelouse de Provence Rugby avant de recevoir Colomiers et d'affronter l'US Carcassonne lors de la 4e journée.

Les catalans termineront la saison régulière par un déplacement en Bretagne, à Vannes, à la mi mai.