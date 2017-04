L'USAP déchaîne ses supporters qui s'emballent sur les réseaux sociaux

La victoire bonifiée à Narbonne a déclenché un élan de folie chez les supporters catalans. Ils l'ont manifesté au stade mais aussi sur les réseaux sociaux : vidéos, photos, commentaires, voilà un concentré de bonheur à la catalane.

Les videos

La video de France Bleu Roussillon qui filme la joie des supporters au moment de la rentrée des joueurs dans les vestiaires titille les 20.000 vues ou encore celle qui vous propose de réécouter les commentaires des essais de l'USAP a permis aux supporters de prolonger le plaisir au lendemain du match.

Le photographe Zebulon a également capté ce moment de joie intense dans les tribunes.

Le reportage de France 3 qui a vécu le match dans les tribunes aux couleurs catalanes a aussi eu un large écho auprès des supporters sur le web.

L'USAP a elle fait partager le bonheur des supporters et joueurs qui n'étaient pas à Narbonne mais au Quai 66 pour vivre le match

Les supporters des "sang i or" ont aussi partagé leur bonheur en direct des tribunes.

La video des Trabucayres

Deux supporters savourent le succès

Les photos

Deux clichés, en particulier, ont eu un immense succès sur facebook et symbolisent l'après-midi à Narbonne, ils sont du photographe Zebulon Nog

La joie des joueurs de l'USAP dans les vestiaires - Zebulon Nog

l'essai de la victoire par Ratini et la joie des supporters - Zebulon Nog

Les publications

L'USAP est certainement le club du rugby français qui compte le plus de groupes de supporters sur facebook dont certains très très actifs et qui comptent plus de 5.000 membres. Les publications et messages de joie de la fin du match et même au lendemain se comptent par centaines.

Publication du groupe "USAP INFOS (Més que un club, una identitat)" - Facebook

Plein de messages sur la page facebook de France Bleu Roussillon

Les commentaires sur la page facebook de France Bleu Roussillon - facebook

Des publications encore et encore qui ont certainement battu des records pour un match de l'USAP et du coup le président François Rivière remercie tout le monde

Le président de l'USAP remercie les supporters - Facebook

Les tweets

Celui qui a fait très plaisir est venu de Dewaldt Duvenage, depuis l'Afrique du sud, l'ancien demi-de-mêlée a eu une pensée pour son ancien club

Un derby ça se joue jusqu'au bout 💪Merci messieurs 👌quelle fin de match😱💪❤️💛❤️💛 #RCNMUSAP — Laeti #Mousquetaire (@Laeti0106) April 9, 2017

Ça fait toujours plaisir de taper du Gavatx #plaisircoupable #RCNMUSAP — Weak knees Willie (@jfhenric) April 9, 2017

Bonne nuit à tous, sauf à ceux qui prennent 90 points en deux matchs dans le derby... 🤔🤔 pic.twitter.com/uGDjJA8FYt — Nico La Masse (@MasseNico) April 9, 2017