L'USAP dévoile ses maillots pour la nouvelle saison

Perpignan, France

Le moment était attendu : Adidas et l’USAP ont présenté les maillots de l’équipe pour la saison à venir.

Ce vendredi (20 heures à Aimé-Giral), l'USAP jouera son premier match de préparation et ce sera avec le maillot azur. Le vendredi suivant, le sang et or sera porté pour le déplacement à Bayonne, dernier match de préparation avant la réception de Béziers pour l'ouverture du championnat de PRO D2.

L'USAP a également annoncé son capitaine et il s'agit de Mathieu Acébès, Lucas Bachelier sera vice capitaine.