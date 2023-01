L'USAP devra se passer de Joaquin Oviedo pendant plusieurs semaines

L'USAP est désormais dernière du Top 14 et accumule les mauvaises nouvelles depuis cette défaite contre La Rochelle. Le club catalan devra se passer de son capitaine Mathieu Acébès après son carton rouge , en attendant aussi de savoir la durée sa suspension mais elle a aussi en plus son lot de blessés.

L'USAP sera privée de son prodige argentin en troisième ligne Joaquin Oviedo pour un petit moment. Victime d'une entorse du coude, il sera absent cinq à six semaines a annoncé l'entraîneur David Marty, sur France Bleu Roussillon. Le pilier droit Ma'afu Fia souffre lui aussi de le même blessure.

Pour son déplacement à Clermont, le club catalan devra toujours se passer de son pilier gauche Sacha Lotrian qui a "besoin de temps pour récupérer encore", a précisé David Marty.

Incertitude pour le retour de Tristan Tedder

Le deuxième ligne Will Witty "a un problème récurrent au genou et on consulte des spécialistes en ce moment et ça ne sent pas très bon, on pourrait plutôt se diriger vers une opération plutôt qu'un retour sur les terrains". Cette absence de longue durée s'ajoute à celles du troisième ligne Alan Brazo et de l'ailier Alivereti Duguivalu.

Et puis l'entraîneur de l'USAP a également donné des nouvelles de Tristan Tedder, sorti sur un gros KO lors du match à Montpellie r. L'arrière pourrait revenir pour le match contre le Stade Français mais ça reste incertain encore : "Il y a un protocole encore en cours, ce n'est pas simple. Il récupère doucement. Il a encore des moments où il se sent affaibli et au ralenti. On va prendre le temps qu'il faut, il n'y a pas encore de date certaine pour évoquer un retour sur le terrain mais ce ne sera pas avant la fin du mois de janvier en tout cas."

Les deux troisième-ligne Kélian Galletier et Lucas Bachelier devraient eux pouvoir postuler de nouveau pour le match en Auvergne. Le centre Jeronimo De La Fuente, lui, doit passer devant la commission de discipline ce mercredi pour une éventuelle suspension.