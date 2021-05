L'USAP domine Oyonnax (27-15) et se qualifie en finale de la Pro D2

L'USAP n'a pas manqué son rendez-vous, et les Catalans sont désormais à une seule marche de retrouver le TOP 14.

Dans un stade Aimé-Giral rempli seulement de 1.000 spectateurs, mais particulièrement bruyant, les Sang et Or ont démarré la rencontre au rythme de leur public : tambour battant. Les essais de Georges Tisley (3') et Sadek Degmache (9') ont permis aux Catalans de prendre rapidement les devants. Oyonnax est rentré peu à peu dans la rencontre, mais à la mi-temps, l'USAP menait 15-6.

Oyonnax a compliqué la tâche de l'USAP

En début de deuxième période, Oyonnax a quelque peu plongé les Sang et Or dans le doute, grâce aux pénalités de Lionel Bauxis, qui a permis à son équipe de remonter à 15-12. De quoi refroidir un temps Aimé-Giral, qui n'a finalement pas tardé à se réveiller après l'essai signé Mamea Lemalu (54'). Lionel Bauxis a permis à Oyonnax de rester en vie mais, à dix minutes du terme, un essai de Lucas Dubois a mis les Catalans un peu plus à l'abri (69').

La finale aura lieu le samedi 5 juin, contre le vainqueur de l'autre demi-finale entre Vannes et Biarritz, qui se déroule ce dimanche à 18h. Le match se déroulera à Montpellier.

Le retour du public à Aimé-Giral

Dès l'avant-match, des centaines de supporters s'étaient réunis aux abords du stade Aimé-Giral, et devant les cinq écrans géants placés à Perpignan. L'accueil du bus de l'USAP a notamment donné lieu à des scènes de liesses, avec de nombreux fumigènes. Vous pouvez retrouver ces images ci-dessous, dans le live Facebook de France Bleu Roussillon organisé avant la rencontre.

En tout, 1.000 spectateurs ont pris place en tribune, dont 250 abonnés de l'USAP.

Les Espoirs en finale !

L'autre bonne nouvelle du jour pour les supporters de l'USAP, c'est la qualification des Espoirs pour la finale du championnat. Les jeunes Sang et Or ont battu ce dimanche le Racing 92, 26-19.