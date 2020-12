L'USAP domine Oyonnax (20-10)

L'USAP frappe un grand coup dans cette saison de Pro D2. Grâce à sa victoire ce vendredi soir face à Oyonnax, les Catalans confortent leur première place au classement (à égalité avec Vannes) et s'affirment comme le favori du championnat.

Ce succès (20-10) face à un autre gros permet de reléguer l'adversaire du soir à neuf points, même si l'équipe de l'Ain compte un match en moins. Le prochain match pour l'USAP arrive très vite : dès mardi, à Colomiers.

Le déroulé du match

Après une entame de match timide où les deux équipes transpirent une méfiance mutuelle, l'USAP ouvre le score sur pénalité (Jaminet, 14e). Mais c'est Oyonnax qui se montre le plus efficace, et avec un sprint supersonique, le centre Adrien Sanday (26e) marque le premier essai de la rencontre. Le premier essai encaissé par l'USAP depuis 317 minutes.

Les Catalans ne se font pas avoir, et repassent devant grâce à un essai en bout de ligne signé Mamea Lemalu (36e). A la mi-temps, les Sanks et Or mènent 10-7.

Au retour des vestiaires, le Samoan score à nouveau (44e). Les deux fois, Melvyn Jaminet fait parler son talent et transforme. Trois minutes plus tard, Jérémy Gondrand remet son équipe dans le match avec une pénalité (47e).

La rencontre devient de plus en plus rugueuse, mais l'USAP reste sérieuse. Et heureusement, car les Oyonnaxiens continuent de se montrer dangereux. Malgré une pression de plusieurs minutes à quelques mètres de l'en-but catalan, la défense usapiste n'a pas flanché. Et Jaminet a fini par donner de l'air avec une pénalité (75e).

Sans public... mais avec des doudous !

Mesure sanitaire oblige, le match s'est déroulé à huis clos. Ou presque. 4366 peluches ont assisté à la rencontre ! Dans le cadre d'une opération "Père Noël Vert", l'USAP a récupéré des milliers de doudous dans les écoles des Pyrénées-Orientales. Ils seront ensuite distribués au Secours Populaire.