L'USAP en passe de faire signer un demi-de-mêlée international

C'est une information France Bleu Roussillon, l'USAP est sur le point de s'attacher les services de Martin Landajo. Le club catalan aurait trouvé un accord avec le demi-de-mêlée international argentin qui compte 53 sélections.

C'est un joueur d'expérience qui a 33 ans et qui évoluait les deux dernières saisons aux Harlequins. Moins utilisé, son départ a été officialisé il y a une semaine. Il est cependant toujours en course avec son club pour le titre de champion d'Angleterre (demi-finale ce samedi contre Bristol), il avait été un des grands artisans de la victoire des siens lors du tour précédent. Martin Landajo a joué aux Jaguares de 2016 à 2019, aux côtés de Jéronimo de la Fuente.

L'Argentin évoluera donc très probablement aux côtés de Sadek Deghmache et Tom Ecochard la saison prochaine sous le maillot sang-et-or.

A ce poste, l'USAP désirait se renforcer avec un joueur d'expérience. Toujours selon nos informations, la piste Tomas Cubelli a longtemps été sérieuse mais le demi-de-mêlée s'est engagé avec le Biarritz Olympique qui a validé ce transfert avec sa montée en Top 14.

Un Argentin supplémentaire s’apprête donc à rejoindre l'USAP aux côtés de Jeronimo de la Fuente, Bautista Delguy et Pato Fernandez.

L'USAP, comme vous le révélez France Bleu Roussillon ce vendredi, est sur le point d'officialiser également les venues de l'ouvreur Tristan Tedder et du talonneur Mike Tadjer. Le club catalan espère encore enrichir son effectif pour la saison prochain avec d'autres recrues supplémentaires. Des contacts sont en cours, selon nos informations, avec le deuxième ligne Leone Nakarawa (ex Glasgow et Racing).