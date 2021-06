L'USAP en Top 14 : la joie des supporters, "une belle récompense" pour l'entraîneur Patrick Arlettaz

Toute la journée, et encore plus depuis cette victoire en finale de Pro D2 (33-14) face à Biarritz, les supporters de l'USAP défilent dans les rues de Perpignan. Des images qui ont ému Patrick Arlettaz, l'entraîneur des Sang et Or : "C'est une belle récompense pour tous les efforts qu'on a faits".

Les larmes aux yeux, l'entraîneur s'adresse à tous les supporters : "Qu'ils en profitent et qu'ils soient fiers, parce que c'est une super équipe". Puis Patricke Arlettaz félicite ses joueurs : "On va profiter du fait qu'on a amené du bonheur aux gens".