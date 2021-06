L'USAP en Top 14 : "un sentiment indescriptible" pour l'arrière Melvyn Jaminet

"Je ne réalise pas encore", confiait Melvyn Jaminet en conférence de presse, juste après la victoire de l'USAP contre Biarritz (33-14), ce samedi à Montpellier. Les rugbymen Sang et Or sont champions de Pro D2 et remontent en Top 14 la saison prochaine. L'arrière de bientôt 22 ans, qui vit l'évènement pour la première fois dans sa carrière, "_n'arrive même pas à comprendre ce qui se pass_e".

"Dans les cinq dernières minutes, on savait qu'on allait gagner. C'est un sentiment indescriptible."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix