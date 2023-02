L'USAP lourdement battue à Bordeaux, "une bonne mentalité mais y'a pas photo"

Tout s'est joué en première mi-temps, l'USAP, contre le vent, a subi physiquement et Bordeaux a pris le large grâce à quatre essais (31 à 00 à la pause). Les Catalans alignaient une équipe remaniée pour équilibrer la moyenne des jiff (joueurs issus de la formation française) et pour préparer la réception de Bayonne.

En deuxième mi-temps, le jeu de Bordeaux était plus décousu et l'USAP a surtout fourni une meilleure résistance et a été plus entreprenante. Taniela Ramasibana a inscrit l'essai de l'honneur pour l'USAP qui revient de la Gironde sans point au classement mais surtout sans blessés et ce match sera finalement sans grand impact sur la fin de saison pour des Catalans qui restent à l'avant-dernière place.

"On a été nul techniquement et stratégiquement en première mi-temps" - Patrick Arlettaz

Patrick Arlettaz (manager) : "Y'a pas photo, la première mi temps a été mal gérée, on n'a pas mis de longueur au pied contre le vent. Les quelques coups qu'on avait à jouer, on les a mal joués. Il y avait trop de déchet. Face à une équipe qui est déjà au-dessus, c'est compliqué d'exister dans ces conditions. On a été nuls techniquement et stratégiquement en première mi-temps. La volonté était là malgré tout. En seconde mi-temps on a été plus cohérent, plus propre techniquement. On a enchaîné quelques mouvements intéressants. On a su peser un peu plus sur le match, la mentalité a été présente sur tout le match.

Il y a des joueurs qui abattaient une carte importante pour exister dans la fin de saison et ont plutôt bien répondu. On avait besoin de rattraper notre moyenne de jiffs, il fallait le faire maintenant, on n'aura plus à le faire jusqu'à la fin de saison ou du moins pas à ce point. Il y a des jeunes qui donnent satisfaction, aujourd'hui encore ils ont montré qu'ils avaient de la qualité et surtout la mentalité. Il y en avait beaucoup issus de notre formation sur ce match et on peut être fier de ça.

Maintenant il faut faire un grand match contre Bayonne, ce sera une nouvelle finale après les matchs qu'on a déjà vécus avant celui de Bordeaux. Je ne m'avance pas trop, j'espère que ce sera à guichets fermés contre Bayonne. Pour l'instant on a la main pour ne pas terminer dernier, on va déjà défendre au moins ça à fond. "

"On n'a mis de l'énergie mais ça n'a pas suffi" - Sacha Lotrian

Sacha Lotrian (capitaine) : "Devant, on a fait un bon match, le score parle, Bordeaux a une très bonne équipe, on le savait. On ne joue pas bien en première mi-temps et c'est difficile de répondre quand le score est aussi élevé à la pause. Les joueurs ont beaucoup donné cette semaine. Bordeaux était nettement au-dessus. Bien sûr, on espérait faire un coup ici, on ne sait jamais, mais l'adversaire était beaucoup plus fort."

"On a lâché trop vite le ballon, on a fait des erreurs, contre le vente on n'a pas fait les choses comme il fallait. L'équipe était très jeune, on ne peut pas s'en vouloir non plus. Pour l'avenir du club, les très jeunes ont montré du caractère. J'aurais voulu qu'on soit un peu plus récompensé, on a mis de l'énergie mais ça n'a pas suffi, c'est dommage. C'est toujours une fierté d'être capitaine de l'USAP."