L'USAP mise sur la jeunesse pour la réception de Soyaux-Angoulême

Perpignan, France

Lucas Dubois (21 ans) avec le numéro 15 dans le dos et Matteo Rodor (20 ans) avec le 10 dans le dos ce sera une première à Aimé-Giral. Les deux jeunes sont les plus grandes satisfactions de ce début de saison côté catalan. En les plaçant à deux poste à responsabilités d'entrée, l'USAP mise sur leur fraîcheur et leur insouciance pour débloquer un peu le jeu catalan. Alban Roussel (21 ans), en deuxième ligne, espère cette saison gagner du temps de jeu après les deux dernières saisons et des apparitions en pointillés.

Sur le banc de touche, la jeunesse est aussi représentée côté catalan avec une première pour le première ligne Sacha Lotrian (19 ans) aux côtés du talonneur Lucas Velarte (20 ans) ou même encore le centre Pierre Lucas (22 ans). La moyenne d'âge du groupe usapiste est donc pour le moins basse.

Dans le XV de départ, par rapport à la terne prestation à Rouen, le staff procède à cinq changements. Le capitaine Mathieu Acébès retrouve sa place au centre. La troisième ligne demeure inchangée.

USAP

15- Lucas DUBOIS

14- George TILSLEY ; 13- Mathieu ACEBES ; 12- Afusipa TAUMOEPEAU ; 11- Jean-Bernard PUJOL

10- Matteo RODOR ; 9- Tom ECOCHARD

7- Lucas BACHELIER ; 8- Damien CHOULY - 6- Karl CHATEAU

5- Alban ROUSSEL ; 4- Tristan LABOUTELEY

3- Yassin BOUTEMMANI ; 2- Charles GELI ; 1- Enzo FORLETTA

Remplaçants : 16- Lucas VELARTE ; 17- Sacha LOTRIAN ; 18- Shahn ERU ; 19- Mike FALEAFA ; 20- Sadek DEGHMACHE ; 21- Quentin ETIENNE ; 22- Pierre LUCAS ; 23- Gert MULLER

Soyaux- Angoulême

(à venir)