L'USAP négocie toujours avec Alipate Ratini

Alipate Ratini n'est toujours pas à Aimé Giral. Le club catalan va-t-il engager l'ailier fidjien en joueur supplémentaire ? Réponse dans les prochains jours selon Christian Lanta.

On en est quand même pas encore dans un feuilleton comparable à celui de Matanavou mais l'USAP aime bien faire durer le suspense avec ses ailiers fidjiens cette saison. Ce n'est pas le même souci bien évidemment car Timoci Matanavou qui n'est jamais arrivé était sous contrat alors qu'Alipate Ratini, non. Les négociations se poursuivent.

L'USAP cherche certainement surtout à blinder un contrat pour un joueur qui ne présente pas toutes les garanties sur son comportement. Il a été viré de ses deux derniers clubs (Grenoble et Stade Français) pour des problèmes de comportement hors terrain. L'USAP qui a quelques difficultés d'effectif à l'aile souhaite engager depuis plusieurs semaines ce joueurs qui a des grosses qualités rugbystiques.

"On ne veut juste pas accélérer les choses" Christian Lanta

Alipate Ratini devrai être à Aimé-Giral d'ici la fin de semaine pour finaliser (ou non) son contrat avec le club catalan. L'USAP souhaite toujours l'engager en joueur supplémentaire, comme elle l'a fait avec l'ouvreur anglais Joe Carlisle. Pourquoi le dossier traîne-t-il plus ? La question a été posée au directeur sportif du club.

Christian Lanta : "C'est en cours, on sait que c'est un joueur hors normes. Il a aussi parfois des problèmes de discipline. Même si beaucoup de choses sont dites, on essaye de travailler tranquillement sur le dossier et de mettre les conditions maximales pour que ce garçon puisse se remettre sur les rails et être le garçon qu'il peut être c'est à dire un joueur très très brillant. On ne veut juste pas accélérer les choses et mettre tous les ingrédients qu'il faut pour qu'il retrouve son meilleur niveau en venant à l'USAP donc on est en train de mettre toutes les conditions nécessaires à sa venue. Dans quelques jours, si ça doit être officialisé ce sera officialisé."

Lors de ses passages à Grenoble et au Stade Français, Alipate Ratini n'avait pu être encadré. L'USAP compte notamment sur sa forte communauté îlienne pour mieux encadrer ce jeune joueur. Il y a bien sûr les joueurs dans l'effectif mais aussi d'anciens usapistes qui pourraient jouer un rôle comme Henry Tuilagi ou Kisi Pulu.