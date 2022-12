L'USAP perd Alivereti Duguivalu pour un moment

"C'est la vraie très, très, très, très, très, très, je n'ai pas assez de très, mauvaise nouvelle de la soirée", ce sont les premiers commentaires du manager Patrick Arlettaz pour évoquer la sortie sur blessure d'Alivereti Duguivalu. A la 50e minute du match, le centre du soir, ne se relève pas après une de ses percées.

"C'est forcément injuste car en plus c'est le joueur qui a été le plus performant dès le début du match. J'étais très content de lui. Et puis, comme ça doit malheureusement arriver tout le temps, Dorian Laborde est sur le bord du terrain, prêt à le remplacer, il était prêt à sortir et il se blesse", explique le manager catalan.

Alivereti Duguivalu est parti dans la foulée de sa sortie du terrain à l'hôpital de Perpignan, "vu l'état de sa cheville, il va sûrement directement aller au bloc", commentait Patrick Arlettaz à la fin du match contre Bristol. Probablement victime d'une fracture de la cheville, Il faut donc s'attendre à une absence de plusieurs mois pour Alivereti Duguivalu. La tuile !