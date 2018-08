Perpignan, France

C'est toujours un moment très attendu par les supporters et sûrement encore plus cette saison. L'USAP a présenté ce lundi soir ses nouvelles tenues pour la saison à venir. Une saison qui marque bien sûr le retour du club en Top 14.

Le principal changement ne se trouve pas sur les maillots mais sur les shorts et chaussettes. "Le club voulait revenir aux couleurs traditionnelles, explique le responsable des boutiques à l'USAP Jean-Michel Chambeu. Elles ont fait l'histoire de l'USAP. C'est donc le retour au short blanc à domicile et aux chaussettes catalanes. C'était une vraie demande du sportif. On va pouvoir porter fièrement nos couleurs."

Les maillots de l'USAP - USAP

Concernant les maillots, le club jouera en azur à domicile, véritable couleur historique du club et en sang et or à l'extérieur. Ces nouveaux maillots seront en vente dans les boutique ce mardi matin et même dès à présent sur la boutique en ligne de l'USAP.