VIDÉO - L'USAP remonte en Top 14 après sa victoire contre Biarritz !

C'est fait ! L'USAP remonte en Top 14, après sa victoire contre Biarritz, ce samedi après-midi à Montpellier. Les Sang et Or survolent la seconde période, asphyxient les Basques et remportent la finale, 33 à 14. Trois ans après leur titre de champions de France de Pro D2, en 2018, les Catalans remettent le couvert et promettent aux supporters perpignanais une belle fête ce samedi soir !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix