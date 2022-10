L'USAP reprend confiance, Sadek Deghmache aussi

Un an et demi qu'il n'avait plus marqué. Sadek Deghmache a fait une course d'une cinquantaine de mètres en début de deuxième mi-temps qui a permis à l'USAP de prendre le large au score (25 à 7). Le dernier essai de Sadek Deghmache ? C'était en mai 2021 en demi-finale de PRO D2 contre Oyonnax.

Avec un grand sourire, le demi-de-mêlée est revenu sur cette course folle et l'essai inscrit : "Oh elle était loin la ligne, putain (rires). L'essentiel était d'aller au bout et sans se faire rattraper dans l'en-but. Je suis content, ça faisait un petit moment que je n'avais pas scoré et ça fait du bien à la tête." Le regard enfin joyeux du très discret cérétan, qui a porté le maillot de l'USAP près de 130 fois, en dit long. Il a joué près d'une heure contre Lyon après avoir remplacé Tom Ecochard (ouvert à la lèvre) et a fourni sa meilleure prestation depuis un bon moment.

Quand on ne lâche rien, ça aide à sortir la tête de l'eau

La saison dernière, les derniers mois, Sadek Deghmache a été dans le dur, souvent remplaçant et parfois écarté des feuilles de match. Bien sûr, le renouveau doit être confirmé mais pour lui c'était enfin un moment de satisfaction personnelle : "Ca fait du bien, il y'a des moments dans une saison ou une carrière qui sont plus ou moins difficiles. Ces dernières semaines ont été compliquées pour moi alors il a fallu continuer de bosser et tenter de rester positif dans des moments comme ça. Quand on ne lâche rien ça peut permettre de sortir la tête de l'eau."

La prestation du demi-de-mêlée a également fait plaisir à l'entraîneur de l'USAP, David Marty : "Sadek est en train de revenir à son meilleur niveau et c'est bien pour l'équipe, c'est important. Il avait fait de bonnes rentrées contre Clermont, à Bayonne et là il confirme. Pour lui, ça va dans le bon sens. On a besoin d'un maximum de joueurs à leur meilleur niveau et donc c'est très bien."

L'USAP aussi va devoir confirmer cette performance et surtout cravacher jusqu'au bout pour décrocher son maintien. Les derniers week-ends de l'année s'annoncent difficiles avec des matchs contre le Racing, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et La Rochelle.

L'USAP a retrouvé la confiance et Sadek Deghmache reste lucide sur l'avenir : "Oui, on retrouve de la confiance, cette victoire fait du bien à la tête, elle va nous permettre de repartir sur une bonne dynamique. Dès lundi ça va nous aider à être bien psychologiquement et après on verra bien. Toutes les équipes ont un gros niveau, c'est facile de dire qu'on a retrouvé la confiance mais la réalité peut vite être différente donc là on est content mais on sait que la suite va être compliquée." Des mots qui résument bien la situation de l'USAP mais aussi celle de Sadek Deghmache.