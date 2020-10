L'USAP s'impose contre Grenoble à domicile (26-18)

C'était un match attendu d'un côté comme de l'autre, et à l'arrivée, c'est l'USAP qui en sort vainqueur. Pour cette affiche de la Pro D2, les Sanks et Or ont dominé Grenoble.

Les Catalans ont pris les devants dès la première mi-temps, notamment grâce à un essai de Jean-Bernard Pujol (30e). Après la pause, Melvyn Jaminet a permis de rendre la victoire plus aisée (68e). Ben Volavola a assuré les transformations et les pénalités.

Un quatrième succès d'affilée, après cinq journées, qui permet au club perpignanais de s'installer à la deuxième place du classement, avant le match de Biarritz dimanche.

Ce match marquait aussi le retour à Perpignan du chouchou d'Aimé-Giral, Jonathan Bousquet, passé sous les couleurs iséroises à l'intersaison. L'arrière a passé six années à l'USAP, dont il est devenu le deuxième meilleur scoreur, avec 1038 points en 115 matches.

Le prochain match pour les Catalans, ce sera à Nevers, jeudi 15 octobre.