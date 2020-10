L’USAP s’impose largement contre Mont-de-Marsan (50-10)

Pas de soucis pour l’USAP, qui enchaîne sa troisième victoire de suite en Pro D2, et occupe ce samedi soir la tête du classement, à égalité avec Vannes et Biarritz.

Les Catalans ont eu la maîtrise et n’ont que très, très rarement été mis en danger par les Montois. Trois essais signés Lucas Dubois (15e), Mathieu Acebes (22e) et Lucas Velarte (35e) ont permis aux sanks et or de prendre les devants dès la première mi-temps (22-3).

Au retour des vestiaires, Mont-de-Marsan sursaute avec à un essai marqué par Nacani Wakaya deux minutes après la reprise. Mais l’USAP ne s’endort pas, au contraire, et enterre des Landais maladroits avec Mike Faleafa (58e), Mateo Rodor (65e), Jean-Bernard Pujol (68e) et Melvyn Jaminet (74e).