L'USAP s'incline contre Béziers (10-16) dans un stade Aimé Giral vide

On ne peut pas dire que la fête a été gâchée, car il n'y en avait pas dans ce stade Aimé-Giral vidé de ses supporters. Mais face à une équipe biterroise accrocheuse, solide et sérieuse, l'USAP s'est inclinée ce samedi soir.

Les Catalans disputaient leur huitième match dans cette saison. C'est la première défaite à domicile depuis deux ans, en Pro D2, pour les Sanks et Or. La dernière fois qu'Aimé Giral avait vu ses joueurs s'incliner, c'était... contre Béziers, en janvier 2018.

Nul et peu de points à la mi-temps

Dès le début, le match s'est révélé compliqué pour les Catalans avec au bout de six minutes la sortie du demi d'ouverture Matteo Rodor, remplacé par Thibault Suchier. Après 18 minutes, c'est le capitaine Mathieu Acébès qui a dû céder sa place à cause d'une blessure. Pierre Lucas l'a suppléé.

Les Héraultais ont ouvert le score sur une pénalité (24e), avant que Tom Ecochard n'égalise deux minutes plus tard.

Après la pause, l'USAP est revenue avec de meilleurs intentions, mais sans parvenir à concrétiser. Béziers en a profité avec un essai de pénalité à l'heure de jeu, puis une pénalité (68e). Thibault Suchier a entretenu l'espoir à une minute de la fin avec un essai (79e), dans une fin de match marquée par la tombée surprise du brouillard.

Ce match était le premier disputé par les Sanks et Or depuis trois semaines, après des reports de rencontres dues au coronavirus.

Des bâches représentant des supporters de l'USAP installées en tribunes © Radio France - Cyrille Manière

Au classement, l'USAP reste troisième, derrière Oyonnax. Le prochain adversaire des Catalans, c'est Vannes, leader de la Pro D2.

Match en mémoire de Stéphane Mallet

Ce match a aussi été marqué par l'hommage rendu à Stéphane Mallet, ancien directeur commercial de l'USAP, décédé la veille dans un accident de voiture à 49 ans. Une minute de silence a eu lieu avant le coup d'envoi.