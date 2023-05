L'USAP sans Crossdale, Toulouse sans Dupont

Tristan Tedder et Thomas Ramos seront bien là pour le match entre l'USAP et Toulouse

L'USAP accumule les soucis de blessures dans cette semaine de préparation du match contre Toulouse. L'USAP était déjà privée de Genesis Mamea Lemalu (suspendu) puis le centre Jeronimo De La Fuente a déclaré forfait et ensuite Mathieu Acébès s'est blessé (mollet) à l'entraînement, ce jeudi, et a aussi dû déclarer forfait. La dernière mauvaise nouvelle pour les Catalans remonte à la dernière séance d'entraînement ce vendredi matin.

L'ailier anglais Alistair Crossdale s'est blessé (déchirure) et doit déclarer forfait pour le match contre Toulouse et c'est même toute sa fin de saison qui est compromise. Un gros coup dur pour le club catalan tant l'ailier anglais est précieux. Ce sont Edward Sawailau et George Tilsley qui intègrent l'équipe. Kélian Galletier devient le capitaine de l'USAP pour cette rencontre.

Côté toulousain, la composition d'équipe était particulièrement attendue. Après l'officialisation de la qualification en demi-finale, quelle équipe allait envoyer le Stade à Aimé-Giral ? Finalement, les internationaux tels que Romain N'Tamack et Antoine Dupont ne sont pas là. Thomas Ramos sera lui bien titulaire à l'ouverture. Les Toulousains qui viennent aussi avec un banc musclé.

USAP

15- Tristan TEDDER

14- Lucas DUBOIS ; 13- Eddie SAWAILAU ; 12- Sipa TAUMOEPEAU ; 11- George TILSLEY

10- Jake McINTYRE ; 9- Sadek DEGHMACHE

7- Kélian GALLETIER (cap) ; 8- Joaquin OVIEDO ; 6- Brad SHIELDS

5- Posolo TUILAGI ; 4- Tristan LABOUTELEY

3-Arthur JOLY ; 2- Seilala LAM ; 1-Giorgi TETRASHVILI

Remplaçants : 16- Mike TADJER; 17- Sacha LOTRIAN ; 18- Piula FAASALELE ; 19- Lucas BACHELIER ; 20- Lucas VELARTE ; 21- Tom ECOCHARD ; 22- Dorian LABORDE : 23- Siua HALANUKONUKA

TOULOUSE

15- Juan Cruz MALLIA

14- Arthur RETIERE ; 13- Pierre FOUYSSAC ; 12- Santiago CHOCOBARES ; 11- Mathys LEBEL

10- Thomas RAMOS ; 9- Paul GRAOU

7- Alban PLACINES ; 8- Alexandre ROUMAT ; 6- François CROS

5- Richie ARNOLD 4- Joshua BRENNAN

3- Paul MALLEZ ; 2- Julien MARCHAND ; 1- David AINU'U

Remplaçants : 16- Peato MAUVAKA; 17- Cyril BAILLE ; 18- Jack WILLIS ; 19- Rynhardt ELSTADT ; 20- Théo N'TAMACK ; 21- Lucas TAUZIN ; 22- Paul COSTES ; 23- Dorian ALDEGHERI