L'USAP se maintient en Top 14 après sa victoire à Mont-de-Marsan (16-41)

Le peuple catalan peut respirer. L'USAP évoluera à nouveau en Top 14 la saison prochaine. Les Sang et Or se sont imposés ce dimanche 12 juin sur la pelouse du Stade montois lors de l'access-match Top 14 - Pro D2 (16-41), au stade Boniface. Pour son dernier match, Melvyn Jaminet a inscrit 26 points.

A jamais les premiers ! Aucune équipe de Top 14 ne s'était imposée en access match face à une équipe de Pro D2. Mais impossible n'est pas Catalan. L'USAP s'est imposée ce dimanche 12 juin sur la pelouse de Mont-de-Marsan et se maintient dans l'élite du rugby français. Victoire 41-16 au stade Boniface, grâce à quatre essais, signés Melvyn Jaminet, Geronimo de la Fuente, Lucas Dubois et Tristan Tedder. Avec 26 points, l'arrière international français a inscrit plus de la moitié des points de son équipe, pour son dernier match en Sang et Or, avant de rejoindre Toulouse.

Le peuple catalan a envahi la pelouse du stade Boniface après la victoire et le maintien de l'USAP. © Radio France - Cyrille Manière

