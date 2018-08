Perpignan, France

Quim Torra, le président de la Catalogne a fait une halte à Aimé Giral ce vendredi midi. Le joueur Enzo Forletta a joué son rôle d'ambassadeur en échangeant aussi en catalan dans le texte avec lui. Après une visite des lieux : pelouse, vestiaires,... François Rivière, le président de l'USAP, n'a pas hésité à lancer quelques pistes de travail et a évoqué la possibilité pour l'USAP de revenir jouer à Montjuic : "Si le maintien est en bonne voie, on verra si d'ici la fin de saison on peut revenir jouer en Catalogne sud".

François Rivière qui a insisté aussi pour que Quim Torra revienne à Aimé-Giral mais pour voir un match cette fois-ci : "on vous attend pour la réception de Toulouse, Montpellier ou Toulon, pourquoi pas." Le président de la Catalogne qui est forcément plus amateur de football ou de basket, a promis de faire le maximum pour revenir.

L'USAP de retour en Catalogne sud ? François Rivière ne cache pas son envie, comme il a expliqué à France Bleu Roussillon qui était sur place : "Je pense que c'est plus qu'envisageable, c'est envisagé. par contre, pour l'instant, ce que j'ai dit au Président c'est que l'objectif pour le club c'est le maintien. Il ne faut donc rien faire qui puisse déconcentrer les joueurs de cet objectif numéro un. Si, dans quelques temps, on a le sentiment que le maintien est acquis, on pourra à ce moment-là envisager de faire des partenariats avec Montjuic notamment."

L'autre piste étudiée depuis un moment du côté de l'USAP, c'est un match délocalisé à Gérone. A l'inverse d'un match à Barcelone, ce serait forcément plus sous la forme d'un partenariat qu'une grosse délocalisation. Le stade de Gérone n'es guère plus grand, et même moins moderne, qu'Aimé-Giral. Pourquoi pas un match de Challenge européen ?