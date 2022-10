L'USAP veut lutter pour conserver Tristan Tedder

Tristan Tedder est en fin de contrat à l'USAP. L'ouvreur sud-africain arrivé la saison dernière donne plus que satisfaction et a été un des grands artisans du maintien la saison dernière : 23 titularisations sur 27 matchs, 130 points inscrits et un poids incontestable sur le jeu catalan.

Après des passages à Toulouse, Bayonne et Béziers, Tristan Tedder a réussi à se poser et s'affirmer à l'USAP. Bien évidemment, ses prestations ne passent pas inaperçues et bien évidemment les plus gros clubs veulent se servir. Tristan Tedder va donc devoir faire un choix. Selon le journal Midi-Olympique, plusieurs clubs s'intéressent déjà au joueur usapiste et notamment Castres (Toulon et le Stade français seraient aussi sur les rangs).

Sur France Bleu Roussillon, l'entraîneur Patrick Arlettaz a évoqué la situation de son ouvreur : "On a déjà vu Tristan à plusieurs reprises et bien évidemment on veut le garder et on est prêt à faire un effort sur lui. Est-ce qu'il a déjà signé à Castres ? On en a parlé ce matin (Ndlr : lundi matin), visiblement je lui apprenais. Il est sollicité, c'est normal car il est bon, il est 10 et il est jiff. Est-ce qu'il est aussi beaucoup plus sollicité qu'avant son arrivée à l'USAP ? Oui, aussi et largement."

"On est prêt à faire des efforts financiers pour le garder"

"On espère fortement le garder. Sur la discussion que j'ai eue avec lui, je ne l'ai pas senti déterminé à partir. Après, c'est un jeune joueur qui a des sollicitations et il va devoir tout peser, il sait ce qu'il a ici, dans un club où il se sent bien. Il est dans une équipe qui l'a fait beaucoup fait progresser et l'a mis en vue. On va faire des efforts financiers sur lui, oui, parce qu'il le mérite et non parce que c'est le jeu de la concurrence avec d'autres clubs. C'est un joueur très important pour nous."

Mais l'USAP se retrouve encore et toujours confrontée à sa situation. Comment convaincre Tristan Tedder de rester alors que le maintien est très loin d'être acquis et qu'il va y avoir pendant plusieurs mois cette incertitude de la division de la saison prochaine ? : "Il y a des choix à faire quand on est un jeune joueur comme lui. Finalement, il ne joue dans la continuité que depuis un an et quelques mois en Top 14."

"Est-ce qu'il est suffisamment prêt pour aller ailleurs ? Est-ce qu'il est prêt à prendre le risque d'être éventuellement remplaçant dans une équipe qui joue le Top 6 ? Ou veut-il rester titulaire et leader dans une équipe qui joue en Top 14 aussi ? Il a plein d'arguments à prendre en compte, il y a bien sûr aussi l'argument financier mais on est prêt à revaloriser grandement son salaire. Il y a tout à prendre en compte et on respectera son choix mais on a des arguments pour faire rester ce joueur."

Tristan Tedder va devoir faire un choix, il a le temps de la réflexion, le club catalan espère une réponse au moment de la fin de ce bloc. Les supporters catalans espèrent ne pas perdre encore un joueur phare après s'être révélé à l'USAP.