La Blagnacaise Audrey Forlani "surprise et émue" d'être la nouvelle capitaine du XV de France féminin

Un large sourire et beaucoup d'humilité. C'est comme ça qu'Audrey Forlani a accueilli en début de semaine sa désignation comme nouvelle capitaine du XV de France féminin. La capitaine de Blagnac Rugby. Nous l'avons rencontrée à Blagnac ou les Bleues préparent actuellement le Tournoi des Six Nations jusqu'à dimanche, avant de rentrer à Marcoussis et de démarrer le Tournoi des Six nations la semaine prochaine, dimanche 26 mars face à l'italie à Parme (coup d'envoi 16h).

Audrey Forlani, vous pouvez nous raconter comment vous avez appris la nouvelle?

C'était il y a à peu près trois semaines. David Ortiz et Gaëlle Mignot, les nouveaux co-entraineurs, m'ont appelée. J'étais chez moi. J'ai été surprise par leur appel. Ils m'ont expliqué leur démarche et ils m'ont demandé d'être capitaine pour ce tournoi. J'ai été très surprise, très émue et j'ai évidemment accepté ce challenge.

Surprise parce que le rugby n'a pas toujours été facile. Vous avez eu une grave blessure en 2014. Vous n'avez pas été sélectionnée pour la dernière Coupe du monde. Et vous êtes propulsée capitaine. C'est incroyable?

Oui, ça fait maintenant depuis 2011 que je suis en équipe de France. Certes, j'ai vécu un peu toutes les émotions, on va dire. J'ai eu une grave blessure qui m'a écartée des terrains un an. J'ai connu le Grand chelem en 2018. Après je n'ai pas été sélectionnée pour cette Coupe du monde. Mais maintenant c'est derrière moi et ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Donc j'ai continué à travailler pour revenir à mon meilleur niveau.

Quels sont vos objectifs sur ce Tournoi des Six Nations qui démarre dimanche 26 mars en Italie?

C'est gravir les échelons au fur et à mesure parce qu'on est en reconstruction après la 3e place de l'équipe de France lors du dernier Mondial en fin d'année dernière en Nouvelle-Zélande. Donc là, il y a un très gros match en Italie déjà à faire et du coup, c'est ça qui va nous faire évoluer. Pour l'instant, on ne se projette pas plus loin.

Une dernière chose, les garçons jouent contre le Pays de Galles ce samedi. Ils peuvent encore croire à une victoire dans le tournoi où finalement, le plus important, c'est le Mondial qui arrive en septembre?

Ils ont fait un très gros match contre l'Angleterre où ils ont vraiment marqué les esprits et du coup, ils vont faire un très gros match aussi contre le Pays de Galles ce samedi. Après je ne doute pas qu'ils seront présents pour le Mondial en septembre en France, ça j'en suis sûr.