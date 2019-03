Rugby : la Charentaise Maritime Aurélie Groizeleau, agricultrice, maman et arbitre internationale

Marans, France

C'est l'une des six arbitres féminines françaises à pouvoir arbitrer une compétition internationale. Ce sera une première, samedi après-midi pour la Charentaise Maritime Aurélie Groizeleau. Cette agricultrice de 30 ans, installée à Marans tout au nord de la Charente-Maritime, sera ce samedi après-midi l'arbitre principale du match Angleterre-Italie (coup d'envoi à 13h05, heure de Paris), pour le compte de la quatrième journée du Tournoi des six nations féminin. La jeune arbitre s'est déjà testée ces derniers mois sur des matches amicaux. Pour elle, cette carrière d'arbitre qui s'ouvre est une belle revanche sur la vie.

Car au départ, c'est sur le terrain qu'Aurélie Groizeleau aurait dû faire éclater son talent. Joueuse de rugby dès l'âge de 5 ans, sélectionnée au Pôle France de Toulouse. Une belle carrière brisée net à 19 ans : "Un mois avant que je puisse participer aux Six nations en tant que joueuse, se rappelle Aurélie, je me suis blessée gravement. Du coup, j'ai du stopper ma carrière de joueuse. C'est comme un deuil."

Objectif : la coupe du monde en 2021

Pour garder un contact avec son sport, Aurélie passe ses diplômes d'éducatrice, et s'investit dans l'arbitrage. Elle officie au niveau amateur, en fédérale 2 masculine, avant d'être contactée pour des matches internationaux féminins. Arbitre de touche d'abord, puis arbitre principale. Comme une renaissance : "Je suis revenue quasiment au niveau physique que j'avais à 18 ans. Donc rien n'est jamais perdu, et je vais retrouver le Tournoi que j'aurais du connaître comme joueuse. C'est une belle boucle, mais ce n'est pas une fin."

Car Aurélie Groizeleau a de l'ambition. Elle compte bien gagner une place d'arbitre sur la coupe du monde féminine, en 2021 en Nouvelle-Zélande. Une échéance que la jeune femme de 30 ans prépare minutieusement. Elle engrange les expériences de haut niveau, où les règles sont très différentes de la fédérale 2 : "C'est comme ce qu'on peut voir en top 14, quand il y a des mêlées qui traversent tout le terrain pour emporter le ballon dans l'embut. Ça, au niveau amateur, ça n'existe pas. Donc psychologiquement, il faut que je m'adapte très vite."

Cours intensifs d'anglais

Autre handicap à combler, la langue. Aurélie doit absolument maîtriser l'anglais. Elle travaille trois heures par une semaine avec une prof d'anglais, "une partie sur du spécifique rugby, et une partie sur l'anglais courant, histoire d'avoir des discussions avec les juges de touche, et le public en général."

Dans sa progression, Aurélie Groizeleau est heureuse de pouvoir s'appuyer sur un rugby féminin qui a le vent en poupe dans notre pays, notamment du côté de l'équipe de France, troisième nation mondiale : "Elles ont battu les Blacks en novembre. C'était une grande performance, et j'ai eu la chance d'y participer. J'étais arbitre de touche pour le match. Il y avait quasiment 17.000 personnes à Grenoble, c'était un super moment, même si je n'étais qu'arbitre." Et justement la fédération veut développer l'arbitrage féminin. Elles ne sont que 150 en tout et pour tout dans notre pays, dont six de niveau national. Un score à doubler dans les deux ans.

Aurélie Groizeleau, femme pressée : "Comme je le dis souvent en rigolant : j'ai trois métiers, agricultrice, arbitre et maman !" © Radio France - Julien Fleury

Mais tout cet investissement d'Aurélie, c'est surtout pour la gloire. Ses indemnités ne lui permettent pas d'en vivre. Du coup elle doit travailler, et quel métier ! Agricultrice, éleveuse de pigeons pour l'alimentation, en association avec ses parents et son beau-frère : "Je suis polyvalente, je peux occuper tous les postes. Et comme je suis une ancienne banquière, j'ai pris en charge toute la partie administrative !" Une fonceuse cette Aurélie, toujours compétitrice. Elle qui est en plus jeune maman d'une petite Lucie, deux ans : "Comme je le dis souvent en rigolant : j'ai trois métiers, agricultrice, arbitre et maman !"