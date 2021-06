La commune de Vérines s'habille aux couleurs du Stade Rochelais

À deux jours de la finale du TOP 14 qui opposera le Stade Rochelais au Stade Toulousain, la commune de Vérines met les bouchées doubles pour soutenir notre équipe locale. La boulangerie, certaines maisons et la mairie sont désormais en jaune et noir.

La plupart des Rochelais attendent avec impatience la finale du TOP 14 de vendredi soir. Le match qui oppose le Stade Rochelais au Stade Toulousain se déroulera au Stade de France à Paris devant 14.000 supporters soit 9.000 de plus que pour la demi-finale. Mais inutile d'aller à Saint-Denis pour sentir la ferveur du peuple rochelais. Avant une soirée qui s'annonce folle sur le vieux port de La Rochelle, la commune de Vérines, à 20 km de la capitale de Charente-Maritime, s'habille de jaune et noir pour soutenir notre équipe locale.

La boulangerie à fond derrière l'équipe

La majorité des habitants de la commune se sont pris au jeu. Plusieurs maisons ont des drapeaux rochelais accrochés sur leur portail ou sur leur muret. C'est surtout la boulangerie du coin qui est habillée à 100% aux couleurs rochelaises. À l'intérieur : des banderoles, des écharpes, des ballons ovales et des maillots dont certains portent la signature des joueurs de l'équipe. "Des joueurs sont même venus pour inaugurer la boutique," confie Mickaël, le boulanger.

Une boutique 100% Stade Rochelais. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Mais le couple de gérants n'a pas attendu la finale du TOP 14 pour estampiller sa boutique. "Depuis la finale du la coupe d'Europe nous avons décoré la boutique," déclare Mickaël, boulanger et supporter du Stade Rochelais. D'ailleurs, vendredi, derrière les fourneaux, il troquera son tablier contre un maillot de l'équipe et une perruque jaune et noir.

Ici, nous sommes à 3.000 % derrière La Rochelle. Et cette finale nous savons que nous allons la gagner - Lydia, Boulangère

Il y a même une pâtisserie à l’effigie du Stade Rochelais. "C'est attractif pour les clients, lâche Mickaël, donc notre commerce fonctionne et mine de rien ça met de l'animation dans le village. Tout le monde est gagnant." Et sa femme Lydia va même plus loin. "Je vais customiser des cure-dents avec un drapeau du Stade Rochelais et je vais les planter dans tous nos produits".

La pâtisserie du Stade Rochelais confectionnée par Lydia et Mickaël. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Il n'y a pas que la boulangerie qui est à fond dans cette magnifique épopée jaune et noir. La mairie est complètement investie. "Nous encourageons tous nos habitants à pavoiser leur maison, affirme Line Méode, la maire de la commune, et à porter les couleurs du club le jour du match." Et forcément elle joue le jeu, il suffit de voir l'entrée de la mairie.

Vendredi, jour de marché à Vérines, les élus et commerçants sont encouragés à être vêtus aux couleurs du club. "Nous l'avons déjà fait pour la finale de la coupe d'Europe," confirme Line Méode. Tout le monde est fier du parcours du club et tous espèrent pouvoir fêter, en fin de semaine, le premier trophée du Stade Rochelais.