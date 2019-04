La Coupe d'Europe à peine digérée, le derby à Castres au menu du Stade Toulousain

Toulouse, France

Éliminé par le Leinster en demi-finale de Champions Cup, le Stade Toulousain n'a plus qu'un seul objectif : le bouclier de Brennus, plus soulevé depuis 2012. Quasiment assurés de terminer dans les deux premiers (15 points d'avance sur le LOU à quatre journées de la fin), les Toulousains ont quatre rendez-vous de saison régulière pour préparer la demi-finale à Bordeaux. A commencer par un derby à Castres samedi. Les Tarnais attendent le Stade de pied ferme.

William Servat : "Mâchés physiquement et touchés" par la défaite en Irlande

Les Toulousains ont dû digérer de manière express la déception de Dublin. Pas facile reconnait William Servat : "On n'est pas des machines, moralement ce n'est jamais évident de digérer une rencontre de ce niveau. On a eu des mecs mâchés physiquement, un petit peu touchés. Le début de semaine a été très léger, avec énormément de récupération. Il fallait retrouver de la sérénité, se remettre de tout ça. Honnêtement on en avait besoin," explique l'entraîneur des avants William Servat. Le groupe toulousain a effectué son premier entraînement collectif de la semaine ce jeudi.

Arthur Bonneval : "Stopper l'hémorragie"

Le Castres Olympique reste sur cinq victoires de rang face au Stade Toulousain. Arthur Bonneval en a assez : "Ce n'est plus possible. Il faut stopper l'hémorragie. Il faut trouver la solution pour gagner là-bas. Depuis le barrage de la saison dernière et le match aller en début de saison, on a toujours ça dans un coin de notre tête. Il n'y a pas besoin de chercher de la motivation", lâche l'ailier toulousain.

Yoann Huget : « Après le champion d’Europe, au tour du champion de France en titre. C’est tout aussi excitant. » #FBSport#STCOpic.twitter.com/fdYK0aML4C — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) April 25, 2019

Deux cas de varicelle dans le groupe, Médard en vacances

Pour ce court déplacement dans le Tarn, le Stade Toulousain devra faire avec plusieurs absences. Florian Verhaeghe et Maks Van Dyk ont attrapé la varicelle. Maxime Médard lui dispose d'une semaine de congés.