La Coupe du monde de rugby cherche déjà des volontaires avant 2023

Pour être à la hauteur d'un tel évènement, il va falloir des bras. La Coupe du Monde de rugby en France, c'est dans un peu plus d'un an encore mais cela s'organise déjà. Si vous vous savez d'ores et déjà disponible du 8 septembre au 28 octobre 2023 et que vous êtes motivé, vous pouvez faire partie de ces volontaires. Il suffit de candidater sur la plateforme dédiée : volontaires.france2023.rugby.

Parmi les missions confiées à ces volontaires, l'accueil des spectateurs, les accréditations ou assister la présentation des sportifs.

La Coupe du monde 2023 précise qu'il faudra être âgé de 18 ans révolus au 8 septembre 2023 pour pouvoir être sélectionné. Les noms des volontaires ainsi que des réservistes devraient être connus en septembre prochain.