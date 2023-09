La Coupe du Monde de rugby, fan zone à Argelès, ce qu'il faut savoir

Il y a de nombreuses possibilités pour la vivre cette Coupe du monde de rugby 2023. La maison avec la radio et la télé. Les bars évidement et les fans zones, ces lieux ou la ferveurs des supporters peut s'exprimer directement avec une ambiance, des animations et des écrans géants.

A Argelès sur Mer , vous allez admirer le jeu et vivre des émotions avec les autres, et ça c'est quelque chose qui pour vous est probablement important, après les années Covid et le confinement.

Trois lieux sont dédiés au mondial de rugby :

Le Stade Gaston Pams pour le premier match ce vendredi 8 juin, France - Nouvelle-Zélande. La Place Gambetta pour France - Uruguay jeudi 14 septembre, pour France Namibie jeudi 21 septembre, pour France - Italie vendredi 6 octobre. Ici on va vivre aussi des quarts de finale. L'Espace Jean Carrère vendredi 27 octobre, le match pour la troisième place et la finale se vit à cet endroit samedi 28 octobre 21h.

L'entrée est gratuite et pour l'ambiance il y a "village rugby", les animations, ateliers ballon oval, et puisque le rugby, c'est la famille, il y a des jeux gonflables. On rajoute, bandas, quiz, et déambulations, maquillage aussi.

Après le match, DJ set.