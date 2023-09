La Coupe du monde de rugby sur grand écran à Metz

La Moselle, pas une terre de rugby ? Si le foot y règne en maître, le ballon ovale sera la star des prochaines semaines, à l'occasion de la Coupe du monde organisée en France, et grâce à la mobilisation du Rugby Club de Metz Moselle. Le club a l'ambition de diffuser les 48 matchs de la compétition sur écran géant !

"Je me suis mis en tête de faire connaitre le rugby, de le faire apprécier, de le rendre accessible à l'ensemble du public" confie Hubert Barth le président du RC Metz Moselle, derrière ce pari audacieux. Ainsi, les supporters du XV de France pourront encourager les Bleus tout au long de leur parcours. Mais aussi toutes les autres équipes engagées dans cette Coupe du monde. "C'est la fête du rugby, la fête du RC Metz Moselle et celle de tous les autres clubs" assure Hubert Barth, "que cela nous ramène des licenciés. On est pas une terre de rugby, mais il faut bien commencer un jour !"

Ce village rugby, avec buvette et animations s'installera dans trois endroits de la ville :

Du vendredi 08 septembre au dimanche 24 septembre sur le Parvis de la Gare.

Du mercredi 27 septembre au dimanche 8 octobre sur la place de la République.

Du samedi 14 octobre au samedi 28 octobre sur la place d’Armes.

Attention, il est nécessaire de s'inscrire pour le premier match de la compétition, ce vendredi, France - Nouvelle-Zélande , sur le parvis de la gare. Pour cela, scannez le QR code présent sur l'invitation ci-dessous.

Scannez le QR code avec votre téléphone mobile pour vous inscrire au match France/Nouvelle-Zélande

Le match d'ouverture sera aussi diffusé sur grand écran ce vendredi à Nautic'Ham de Basse-Ham, à l'Amphy de Yutz (126 rue de la République), ainsi qu'au bar éphémère du Stade Saint-Symphorien.