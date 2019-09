La Coupe du Monde des Toulousains : Wilkinson vante Ntamack, Médard ménagé, Ramos raconte les coulisses

Toulouse, France

France Bleu Occitanie vous fait vivre la Coupe du Monde de rugby au Japon des huit joueurs du Stade Toulousain sélectionnés par Jacques Brunel. Sur le terrain, dans les vestiaires, et une fois les crampons déchaussés, suivez l’actualité des « rouge et noirs » en équipe de France.

Romain NTamack : "potentiel énorme" pour Wilkinson

L'ancien ouvreur de XV de la Rose était l'invité de la chaîne l'Equipe ce mardi et il n'a pas tari d'éloges à propos du Toulousain, le plus jeune joueur français sélectionné en Coupe du Monde : "Ce que je vois chez Romain Ntamack c’est un potentiel énorme. Il est capable de tout faire. Avec un peu d’expérience, il va mieux comprendre encore comment faire. Il faut lui donner les opportunités, le soutenir, lui donner de la confiance". Au-delà du cas NTamack, Wilko croit au potentiel de l'équipe de France : "Je crois que l’avenir de l’équipe de France est énorme. Je ne sais pas si cette Coupe du monde arrive un peu tôt mais lors de la prochaine, ici en France, cela peut-être spécial".

Médard au repos

Les joueurs de l'équipe de France ont repris l'entraînement ce mardi à Kumamoto. Maxime Médard l'arrière toulousain expérimenté, a été ménagé, tout comme trois autres joueurs : Damien Penaud, Grégory Alldritt et Bernard Le Roux.

Ramos trouve le temps long, mais livre des détails sur la victoire de l'équipe de France

Thomas Ramos fait partie des joueurs qu'on a beaucoup lu et entendu après la victoire de la France contre l'Argentine. Il dit "trouver le temps long", dix jours, avant le match contre les Etats-Unis. Mais surtout il confie un secret à nos collègues du Parisien Aujourd'hui en France. Pour préparer ce match, des portraits des joueurs non sélections pour ce match, dont Sofiane Guitoune et Peato Mauvaka, avaient été affichés dans les vestaires pour motiver tout le monde. Thomas Ramos qui explique la dynamique du groupe France : "Forcément quand la liste des 31 est sortie, on a tous eu une pensée pour ceux qui n'y étaient pas. On s'est dit que ça aurait peut-être été compliqué pour soi d'avoir subi ce choix-là. Donc, oui, ça fait du bien de rentrer dans un vestiaire et de voir les mecs qui ne sont pas là. On se dit que, nous, on a la chance d'y être et on essaie de faire bonne figure par rapport à ceux qui n'ont pas pu partir".