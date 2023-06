La der de Charlie Faumuina, le Stade Toulousain aurait aimé le garder

Il n'y a sans doute pas plus bel adieu que de terminer sur une finale au Stade de France. Charlie Faumuina va dire au revoir au rugby professionnel après cette ultime bataille face au Stade de Rochelais ce samedi. Le manager du Stade Toulousain est élogieux avec le pilier arrivé en 2017 dans la ville rose.

ⓘ Publicité

Mola le voulait dans le staff

Avant peut-être un dernier trophée, Charlie Faumuina a déjà soulevé deux boucliers de Brennus (2019 et 2021) et une Champions Cup (2021) avec le Stade Toulousain. Champion du monde avec la Nouvelle-Zélande en 2015 (50 sélections), il aura joué plus de 100 matches en rouge et noir en six saisons passées à Toulouse.

Un joueur qu'Ugo Mola aurait bien intégré dans son staff, à l'image de Jerome Kaino : "Charlie a amené une expérience incroyable. On a d'ailleurs souhaité l'intégrer dans le staff, mais malheureusement ses choix familiaux prennent une autre voie. C'est quelqu'un qui entraînera à haut niveau. Il a une capacité à transmettre et à cultiver le détail. Nos jeunes piliers ont beaucoup appris à ses côtés. J'ai donc eu la chance d'entraîner Charlie Faumuina. Pour un coach, c'est une drôle de chance", savoure le manager toulousain.

Dans un Stade de France plein à craquer samedi, Charlie Faumuina aura l'occasion de soulever une troisième Brennus en six saisons passées à Toulouse. Histoire d'étoffer un palmarès déjà exceptionnel.